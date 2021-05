Un concours de solistes pas comme les autres

Le coronavirus chamboule l’organisation du Concours jurassien pour solistes et ensembles. La manifestation se déroule ce samedi à Courgenay. Elle réunit environs 130 musiciens du Jura, du Jura bernois et de Bienne. Le concours est placé sous l’égide de la FJM, la Fédération jurassienne de musique. Le public ne peut pas assister aux différentes épreuves cette année en raison de la pandémie et la remise des prix n’aura pas lieu durant la journée. Tout débit de boisson ou de nourriture est également interdit. Le concours devait initialement avoir lieu en mars mais il a été décalé à ce samedi pour pouvoir tout de même se tenir malgré le contexte sanitaire. La tâche n’a pas été simple pour le comité d’organisation, comme l’explique son président Pascal Berberat: