Une jeune fille héliportée après un accident

La REGA a dû intervenir ce samedi après-midi à Réclère à la suite d’un accident. Une jeune fille a été héliportée dans un hôpital bâlois. La victime est sortie d’un parc en courant sans prendre garde à la circulation. Lorsqu’elle est arrivée sur la route secondaire entre Réclère et Vaufrey (FR), elle a été happée par une voiture qui circulait correctement et à basse vitesse. La jeune fille a été blessée aux jambes et à la tête. La circulation a été perturbée pendant environ deux heures. /comm-fco