Delémont version danse hip hop

La culture urbaine s’est mise en vitrine samedi après-midi à Delémont. Une battle de hip hop s’est déroulée sur l’esplanade du Forum St-Georges dans le cadre de la Fête de la danse. L’épreuve de danse urbaine a réuni 32 participants, la plupart professionnels, venus de tout le pays mais aussi de la région et de France. L’improvisation est déterminante dans ce genre d’exercice puisque les danseurs qui s’affrontent devant un jury ne connaissent pas la musique à l’avance. La « Battle Jura » s’est tenue sous le soleil et devant une centaine de spectateurs. François Comte a assisté au premier duel entre deux danseurs venus de Genève, Laetitia et Shaymin. Son reportage est à découvrir ci-dessous :