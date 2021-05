Deux blessés dans un accident aux Franches-Montagnes

Un automobiliste et son passager ont été blessés dans un accident de la circulation samedi soir entre Saignelégier et Goumois. Le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule dans un virage à droite. La voiture a heurté le talus gauche de la chaussée et est partie en embardée avant de s’immobiliser en travers de la route, une vingtaine de mètres plus loin. L’automobiliste et son passager ont été conduits en ambulance à l’hôpital. La route a été fermée à la circulation durant environ 3h30. /comm-fco