Le principe des 3P pour la HEP-BEJUNE

La HEP-BEJUNE a su s’adapter à la crise du Covid-19 et continuer son bonhomme de chemin. La Haute Ecole Pédagogique commune au Jura, à la Berne francophone et à Neuchâtel a publié récemment son rapport bisannuel 2018-2020. La période a évidemment été marquée par la pandémie de coronavirus qui a émergé en mars 2020. La HEP-BEJUNE qui accueille environ 600 étudiants a appliqué le principe des 3P : prudence, prévention et précaution. Elle a ainsi rapidement arrêté ses cours en présentiel pour les remplacer par de l’enseignement à distance tout en maintenant globalement les stages dans les écoles. Le recteur de l’institution, Maxime Zuber, détaille comment la HEP-BEJUNE a fait face :