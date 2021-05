L’Eglise réformée du Jura délie la bourse

L’Eglise réformée du Jura se porte bien. Ses comptes 2020 ont bouclé sur un bénéfice de 81'000 francs. L’assemblée des délégués qui s’est réunie samedi à Delémont a donc décidé de délier la bourse. Elle va verser 20'000 francs à parts égales à Caritas et au Centre social protestant pour soutenir l’aide que les deux institutions apportent aux personnes lésées par la crise du coronavirus. Le solde de l’excédent – soit 61'000 francs – sera reversé au fonds de rénovation des bâtiments paroissiaux. Les cures de Porrentruy et de Saignelégier doivent être modernisées et le temple de Bassecourt doit subir une cure de jouvence.

Par ailleurs, l’Eglise réformée jurassienne va entreprendre des discussions avec la paroisse de Moutier suite au vote d’appartenance cantonale du 28 mars. Le territoire de la paroisse prévôtoise comprend des villages qui resteront bernois, d’où une situation complexe à résoudre. /comm-rch