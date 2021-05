La tête du puits de mine va faire peau neuve

Le projet est devisé à 1,3 million de francs. Concrètement, l’enveloppe du bâtiment sera rafraichie et l’intérieur réhabilité. Un espace polyvalent pourra être utilisé pour des expositions, des conférences ou divers événements. L’association ATMP entend aussi proposer une exposition permanente pour présenter les activités de l’industrie minière il y a plus de 100 ans dans la région. « Actuellement, le bâtiment est uniquement une silhouette que l’on découvre en passant. Le but, c’est de pouvoir l’ouvrir au public », a souligné Régis Froidevaux. 90% des fonds nécessaires ont été récoltés. Ils proviennent notamment des collectivités publiques, mais aussi de la Loterie romande, de dons de privés ou d’entreprises ainsi que de diverses fondations qui œuvrent pour la sauvegarde du patrimoine.

Les travaux devraient démarrer cet été pour une ouverture du bâtiment au public à l’été ou l’automne 2022. /alr