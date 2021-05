Le Passeport-vacances animera l’été des enfants jurassiens

Les enfants de la région peuvent braquer les projecteurs sur l’été. Les inscriptions au Passeport-vacances s’ouvrent ce mardi dans les districts de Delémont et Porrentruy. Elles seront possibles jusqu’au 31 mai. Les activités sont proposées dès la 2e Harmos ou 6 ans révolus. Elles se dérouleront lors des deux dernières semaines de vacances estivales, soit du 2 au 14 août dans la Vallée, et du 4 au 11 août en Ajoie. Cette édition 2021 devra tenir compte de la situation sanitaire. Les groupes seront ainsi davantage restreints qu’en temps normal, les déplacements hors canton seront limités, et les mesures d’hygiène et de distanciation devront être respectées.





Des nouveautés malgré un catalogue moins étoffé

Dans les faits, il y aura moins de choix cette année. Reste que le Passeport-vacances delémontain offre 248 rendez-vous pour 121 activités différentes, qui concernent la santé, la culture, les loisirs et le sport. Plus de 200 bénévoles sont par ailleurs appelés à accompagner les enfants. Plusieurs nouveautés sont à signaler du côté de l’édition vadaise : comme la découverte du pilotage d’un drone, l’exploration du monde des studios d’enregistrement, les initiations aux danses hip-hop ou Afro step. Les enfants pourront aussi s’adonner aux joies du lasergame à infrarouge en extérieur. Différentes activités en forêt sont également au programme. Les inscriptions se font sur le site du Centre Culturel Régional de Delémont.

Du côté de l’Ajoie, le Passeport-vacances donnera également l’occasion aux enfants de découvrir plusieurs activités. Des initiations au jonglage ou à la danse urbaine sont notamment au programme. Une découverte de la fête foraine de l’Espace jeunes est aussi prévue. Les inscriptions se font via internet ou par téléphone au 075 407 19 52.

A noter que le Passeport-vacances de Delémont servira aussi d’abonnement vagabond durant la période des activités. Il offrira également un libre accès à plusieurs piscines et centres de loisirs de la région. /rch-alr-nmy