Près de 97 tonnes d’aliments pour la section prévôtoise de « Table couvre-toi »

Chaque année, en Suisse, environ 2,8 millions des tonnes d’aliments irréprochables atterrissent à la poubelle, alors que parallèlement, 735'000 personnes vivent avec le minimum vital ou moins encore. C’est là que l’organisation à but non lucratif Table couvre-toi intervient : elle sauve des aliments de la destruction et les redistribue à des personnes touchées par la précarité en jetant un pont entre la surabondance et le manque. Les centres de distribution sont un pilier important de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les produits sauvés de la destruction y sont distribués à des personnes touchées par la pauvreté dans la région.





Des denrées alimentaires d’une valeur d’un demi-million de francs distribuées

Un centre de distribution est un peu comparable à un magasin temporaire ouvert une fois par semaine pendant une heure. En 2016, l’association inaugurait le centre de distribution de Moutier dans les locaux de l’Armée du Salut. Durant les cinq dernières années, près de 97 tonnes de denrées d’une valeur de 579'864 francs. Chaque semaine, 96 des personnes de la région profitent de cette offre. Aline Knuchel, responsable du centre de distribution de Moutier est convaincue par le concept de Table couvre-toi : « C’est magnifique de voir que tant de marchandises irréprochables peuvent être sauvées, distribuées aux gens de notre région. Ainsi nous pouvons alléger leur budget ».





Cinq centres dans la région

Qui souhaite venir chercher des produits alimentaires à Table couvre-toi, doit présenter une carte pour bénéficiaires et payer un franc symbolique par visite. Les cartes pour bénéficiaires sont délivrées par les organisations sociales régionales et sélectionnées après un examen de la situation financière du demandeur. A noter que dans la région, l’association dispose également de centres à Tavannes, St-Imier, Delémont et Porrentruy. /comm-ami