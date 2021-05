Une Suisse sans pesticides serait « une chance pour l’agriculture »

Selon les partisans du « oui », l’initiative qui veut également interdire l’importation de denrées alimentaires qui contiennent des pesticides poserait aussi des règles pour la base d’une concurrence loyale. Ils y voient l’opportunité de renforcer l’agriculture indigène et ne craignent pas davantage de tourisme d’achat pour une région frontalière comme le Jura. « Nous ne craignons pas une réduction de l’offre. Et en cas de hausse des prix, la population dispose d’une marge de manœuvre, notamment en réduisant le gaspillage alimentaire. Les circuits courts sont de plus en plus sollicités et ils n’engendrent pas forcément une augmentation des coûts, puisque la formation des prix dépend actuellemnt avant tout des intermédiaires et non pas des coûts de production », poursuit Jean-Marc Comment.