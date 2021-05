Un tour de l’hémicycle avec Patrick Cerf

Le Val Terbi est bien représenté au Parlement jurassien. Trois députés viennent de cette région du district de Delémont : Boris Beuret, Vincent Eschmann et le socialiste de Corban, Patrick Cerf. Cet ancien journaliste, est aujourd’hui membre de la direction régionale Transjurane et responsable des secteurs Industrie et Tertiaire chez Syndicat Unia. Il était mardi l’invité de La Matinale. Les quatre parties de notre chronique parlementaire hebdomadaire sont à retrouver ci-dessous.





La fiche du député

Dans cette première partie, nous voulons faire connaissance avec Patrick Cerf, avec des questions plutôt usuelles :