Delémont veut refleurir

La végétation s’apprête à regagner le cœur de Delémont. Les inscriptions à la 8e édition du concours vieille ville fleurie vont s’ouvrir samedi. Les habitants de la vieille ville sont appelés à « laisser place à leur imagination et à leur talent de jardinier ». Ils peuvent décorer leurs balcons, cours et bords de fenêtres pour tenter de gagner des bons d’achat delémontains. Les établissements peuvent aussi concourir en mettant en valeur leur devanture ou terrasse. En plus des prix « privés » et « commerces, sociétés et restaurants », le concours vieille ville fleurie va décerner un prix spécial « citoyens » cette année, selon un communiqué transmis mercredi. Les Delémontains pourront voter du 12 juillet au 25 août, alors que le jury fera le tour des réalisations courant août. /comm-msc