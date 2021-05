L’assemblée communale de Soyhières a avalisé deux crédits qui étaient soumis au vote mardi soir. La première enveloppe financière se monte à 49'500 francs et est destinée à la réfection du cimetière. Le projet prévoit la réfection du mur intérieur, un nouvel engazonnement, ainsi que la réfection partielle du mur d’enceinte et des chemins d’accès. Le second crédit se chiffre à 90'000 francs et concerne la révision complète du Plan d’aménagement local. /comm-fco