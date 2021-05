« Le Live » revient en juin

Le festival en ligne « Le Live » est de retour en 2021. A cette occasion, sept concerts seront diffusés du 7 au 10 juin sur les ondes de RFJ, RJB et RTN. Les prestations seront enregistrées en mai et seront réalisées dans les conditions d’un live. De plus, des interviews accompagneront les concerts. Les shows seront à retrouver en vidéo sur les pages Facebook et les sites internet des trois radios.