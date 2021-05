Le dernier tabou du sport féminin

Mais où se trouve le cycle menstruel dans la préparation des sportives ? La question peut se poser alors que les femmes sont autorisées à participer à des compétitions sportives internationales depuis plus d’un siècle. Si on prend l’exemple des Jeux olympiques : les sportives y sont présentes depuis 1900. Et même s’il aura fallu attendre 2007 pour qu’une charte olympique « rende obligatoire leur présence dans tout sport », la question d’un entraînement adapté aux femmes ne se pose que depuis très récemment.