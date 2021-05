Une conductrice blessée aux Pommerats

La conductrice d’une voiture a été victime d’un accident mardi soir entre Saignelégier et Les Pommerats. Elle a effectué un tout droit dans une légère courbe à gauche pour une raison inconnue alors qu’elle venait de Saignelégier. La voiture est montée sur le talus herbeux qui borde la chaussée et s’est retournée avant de s’immobiliser sur le flanc gauche au milieu de la route. La conductrice a été légèrement blessée et a été transportée en ambulance sur le site de Delémont de l’Hôpital du Jura. Le groupe d’assistance secours des Franches-Montagnes s’est rendu sur place pour stabiliser le véhicule. Le groupe de désincarcération de Tramelan a également été envoyé sur les lieux mais n’a pas dû intervenir. Le trafic a été perturbé durant environ deux heures. /comm-fco