Une double halle pour de nouvelles perspectives

Un outil pour développer un concept

Fabio Monti est en place depuis la fin de l’année passée au Centre de Loisirs. Il souhaite développer un concept précis, basé sur trois axes : les sports, le tourisme et l’économie. Dans cette optique, la double halle aura une place centrale et apportera de la diversité : « C’est un endroit unique dans la région. Ce nouvel outil permettra de rassembler les gens. On pourra accueillir jusqu’à 500 spectateurs pour des matches ou des événements et il y aura un dortoir », détaille Fabio Monti. Si le sport y tiendra une place centrale, le directeur du CLFM envisage également la tenue de séminaires, par exemple, dans ce nouvel espace. Il est actuellement à la recherche de partenaires qui pourraient contribuer au développement et au rayonnement de la double halle. /mle