Des rendez-vous par milliers pour se faire vacciner

De nombreux Jurassiens ont pris rendez-vous pour recevoir une première dose du vaccin anti-coronavirus. Le canton du Jura en a comptabilisé plus de 8'800 en une semaine, annonce-t-il vendredi. Depuis le 6 mai dernier, la vaccination est ouverte à toute la population jurassienne dès 16 ans. Les inscriptions se font via le guichet virtuel du canton. Avec ce système et grâce à la mise en place d’une file d’attente pour gérer les flux importants des connexions, les prises de rendez-vous se sont déroulées « sans interruption », précise le communiqué. Pour les personnes qui ne peuvent pas s’inscrire en ligne et pour les jeunes de 16 à 17 ans, les rendez-vous se prennent via la hotline cantonale.





Le quart de la population vacciné d’ici mi-juin

Un quart de la population jurassienne vacciné complètement à la mi-juin. C’est la prévision faite par le canton au vu des rendez-vous déjà fixés. Ainsi, plus de 18'000 personnes auront reçu deux injections, et près de 25'900 au moins une.

Depuis l'ouverture de la vaccination le 4 janvier dans le canton, plus de 19'800 personnes, soit 27% de la population, ont reçu au moins une injection. Elles sont plus de 10'000 à être complètement vaccinées, selon le canton. Près des trois quarts des plus de 75 ans ont reçu au moins une dose de vaccin.

Pour atteindre le seuil d’immunité collective, le canton explique qu’environ 44'000 Jurassiens devront avoir reçu deux doses.





Horaires d’ouverture élargis au CEVAC

Le centre cantonal de vaccination (CEVAC) est ouvert six jours sur sept, y compris les jours fériés. Il sera possible de se rendre au site de Courtételle de 8h à 20h pour recevoir une dose du vaccin, sauf le dimanche. 720 personnes pourront être accueillies quotidiennement.

Le CEVAC n’est pas seul. La polyclinique de Porrentruy, de nouvelles pharmacies et des cabinets médicaux « rejoignent la campagne », annonce le canton. /comm-nmy