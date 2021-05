Réveiller sa créativité lors de la journée internationale des musées

Les musées ont leur journée internationale dimanche 16 mai 2021. Et cette année, les organisateurs veulent que les musées redeviennent une source d’inspiration pour l’avenir.

Influences artistiques, expériences mémorables : la campagne menée par l’Association des musées suisses et le Conseil international des musées entend attirer à nouveau les visiteurs, après une période difficile marquée par des fermetures liées au coronavirus.





Ateliers créatifs et découverte de techniques

Tous les musées suisses ne participent pas à l’opération, mais certains proposent des programmes spéciaux. Au Nouveau Musée Bienne, l’art et la botanique sont à l’honneur dans les diverses activités proposées. Il sera notamment possible de fabriquer de la peinture végétale lors d’un atelier tout public. Au Centre Pasquart, toujours à Bienne, un atelier pour adulte appelle aussi à la créativité : peindre en grand format, couler du ciment, les artistes en herbe pourront découvrir diverses techniques.





Entretiens et verre soufflé

Si vous êtes plutôt cinéphile, le Musée Alpin de Berne propose d’admirer les montagnes de Corée du Nord. Quarante entretiens filmés donnent l’occasion de rencontrer des hommes et des femmes qu’on n’a pas l’habitude d’entendre dans les médias traditionnels.

Côté alémanique toujours, on retient les animations proposées à Augusta Raurica. On plonge dans le passé à Augst, où des tisserands, souffleur de verre et autres experts montreront des techniques empruntées à l’époque romaine.

Une liste plus détaillée des institutions suisses qui participent à la Journée internationale des musées est disponible sur le site internet museums.ch /cto