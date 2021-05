La réalité virtuelle fait transpirer à Delémont

Qui a dit que les jeux vidéo ne font pas transpirer ? Delémont accueille depuis peu un centre dédié à la réalité virtuelle. Logée dans l’ancienne usine Smarty, la première salle du genre dans le canton se nomme InX Reality. Elle a été crée par quatre amis de la région, passionnés de jeux vidéo : Yann Lovis et son frère Luca, Cristina Saiu et Johan Merçay.

La particularité de cette salle, c’est qu’elle permet d’expérimenter la réalité virtuelle de manière « physique ». On retrouve l’habituel casque et les manettes, qui permettent de s’immerger dans un monde virtuel, mais c’est surtout grâce à une imposante plateforme munie de harnais que le jeu prend une dimension encore plus concrète. Une fois plongés à l'intérieur du jeu, les joueurs devront se déplacer en bougeant leurs jambes. Les mouvements sont ensuite retranscrits dans le jeu à l'aide d'une série de capteurs. Les visiteurs ont le choix entre plusieurs expériences, d'exploration, de jeux de tir ou encore des jeux pour les enfants. Thomas Nagy a assisté à une séance entre amis qui n'avaient jamais essayé le système. C'est Yann Lovis qui donne les explications :