Le pont de la Maltière fermé plusieurs semaines

Les piétons et les cyclistes ne peuvent plus emprunter le pont de la Maltière à Delémont. Dès ce lundi, des travaux de sondages débutent sur le site en vue d’un futur assainissement, annonce la Ville de Delémont. Durant toute la durée du chantier, qui devrait se terminer vers mi-juin, le passage ne sera plus accessible pour les cyclistes et les piétons. Il est recommandé de passer par l’avenue de la Gare ou par le chemin pédestre au sud de la Migros via la rue du Pont-Neuf.

Pendant les travaux, « les accès privés en véhicule seront en principe garantis », précise le communiqué. /comm-nmy