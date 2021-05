Plus d’inscription au chômage venant des communes

Les communes ne pourront plus envoyer les inscriptions des demandeurs d’emploi au chômage. Dans le Jura, les inscriptions se sont toujours faites via les communes mais le Gouvernement demande au Parlement d’adapter le droit cantonal. Il a transmis un message concernant un projet de révision partielle des lois fédérales sur le service public de l’emploi et l’assurance-chômage. Les inscriptions au chômage devraient ainsi se faire directement à l’ORP plutôt que dans les communes. Le Parlement doit encore se prononcer. /comm-lge