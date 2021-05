Route fermée entre Gänsbrunnen et Court

La route de la Binz entre Gänsbrunnen et Court connait un nouvel éboulement. Des pierres ont dévalé sur la chaussé dimanche et ont fortement endommagé la route du côté soleurois. Le tronçon n’est plus praticable jusqu’à nouvel avis. Cette route avait déjà connu un éboulement il y a environ un mois. Les promeneurs et adeptes de VTT sont priés d'éviter la zone en raison de l'instabilité du terrain. /nme