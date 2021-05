Un Jurassien au cœur du conflit israélo-palestinien

Un Jurassien vit de l’intérieur le conflit israélo-palestinien. Voilà plusieurs jours que les forces israéliennes et le mouvement Hamas sur la bande de Gaza échangent des tirs. Des manifestations, parfois violentes, ont aussi éclaté, notamment à Jérusalem. C’est dans cette ville sainte précisément que Robin Jolissaint a posé dernièrement ses valises. Cet Ajoulot de 28 ans a prévu de fréquenter l’université hébraïque de la ville dans le cadre de son doctorat. Mais la situation ne le lui permet encore pas. Les cours en présentiel ont été annulés pour le moment en raison du conflit, alors que les promenades à Jérusalem ne sont pas conseillées en raison du risque d’opposition entre forces israéliennes et Palestiniens. Les bombardements israéliens sur la bande de Gaza et les ripostes du mouvement Hamas continuent. La semaine dernière, le conflit a fait environ 200 morts dans l’enclave palestinienne. /mle