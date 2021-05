Une loi « équilibrée et juste »

Le principe du pollueur-payeur

Le but de ces taxes est de faire en sorte que les gros utilisateurs des émetteurs de gaz à effet de serre soient « un peu plus payeurs » comme le précise le conseiller aux Etats jurassien, Charles Juillard. Cet argent « favorisera la recherche et le développement de nouveaux matériaux et de nouvelles énergies », ajoute-t-il. De « nouveaux emplois pourraient être créés » grâce à cette initiative. Pour l'élu PDC, « ce ne sont pas principalement les basses classes qui polluent le plus ». Il s’agit d’ailleurs de celles qui ont le moins de problèmes à « adapter leur comportement », selon lui. Les emplois créés « seront offerts principalement à la classe moyenne ». Il ajoute également qu’une « partie du fonds pour le climat sera ristourné à la population au travers des primes d’assurance maladie et aussi par les cotisations patronales pour les entreprises ». /lge