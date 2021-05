Des initiatives « aux conséquences dramatiques »

« 2x non aux initiatives phytos extrêmes ». C’est ce que soutient un comité jurassien composé des partis PDC, UDC, PCSI et PLR ainsi que de diverses institutions de la région dont la Chambre d’agriculture jurassienne. Il a présenté jeudi matin ses arguments devant la presse pour dire « non » aux initiatives « pour une Suisse libre de pesticides de synthèse » et « pour une eau potable propre et une alimentation saine ». Ces textes ont pour but de supprimer, à terme, les pesticides de synthèse dans l’agriculture. Selon le comité, ces initiatives « sont extrêmes ». D’après lui, « elles visent une interdiction totale en très peu de temps alors que l’on n’a pas de solutions et de cadre pour le faire ».







Des initiatives qui ratent leur cible

Emilie Beuret, co-présidente de ce comité jurassien, affirme que les deux initiatives « ratent leur cible à différents échelons ». Actuellement, certaines productions « sont délicates comme les légumes ou encore la vigne ». Elles doivent donc utiliser « beaucoup de produits phytosanitaires ». Ces cultures « sortiront ainsi des paiements directs et ne seront donc plus concernées par la première initiative ». Dans un second temps, Emilie Beuret précise également « que nous devrons importer massivement des produits pour nous nourrir ». Ces denrées seront donc « beaucoup plus difficiles à contrôler ». Pour elle, il sera « impossible de garantir au consommateur » la quantité de pesticides utilisée.