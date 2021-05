Le Groupe Harlem fête ses 40 ans

Le Groupe Harlem souffle ce jeudi ses 40 bougies. Cette formation musicale destinée aux jeunes chanteurs est née le 20 mai 1981 à Courroux, avec une quinzaine de membres. Elle en compte à présent soixante, âgés de 8 à 22 ans.

Le Groupe Harlem anime des célébrations religieuses, mais propose aussi chaque année des spectacles et des concerts profanes. Ses membres participent également à des camps et des week-ends pour cultiver l’amitié et les échanges. /rch

Entretien avec son directeur Jean-Jacques Jecker :