Le Jura embauche en vue d’accueillir Moutier

Le canton du Jura cherche un ou une responsable de l’accueil de la ville de Moutier. L'annonce pour ce poste, à 80 ou 100%, est publiée ce jeudi dans le Journal officiel.

La personne engagée aura pour mission de diriger et coordonner les travaux en vue de l’intégration de la cité prévôtoise dans le canton du Jura. Il s’agira notamment de plancher sur le transfert des postes de travail et des bâtiments, de conseiller l’exécutif jurassien et de prendre part aux négociations du concordat intercantonal, de collaborer avec les autorités communales, cantonales et fédérales.

Moutier doit intégrer le canton du Jura au 1er janvier 2026. La durée de l’engagement est limitée au 31 décembre 2026. Le délai de postulation est fixé au 11 juin prochain.

Pour mémoire, après le premier « oui » de Moutier à son transfert en juin 2017, une cellule réunissant cinq personnes avait été créée pour accueillir la ville, pour un total de 4,5 EPT. A la suite de l’invalidation de ce vote, les membres de la cellule avaient été reclassés dans l’administration ; certains l’ont quittée depuis, les autres s’en iront prochainement. Contactée, la présidente du Gouvernement jurassien Nathalie Barthoulot explique qu’après avoir testé ce modèle en 2017, il a été constaté que la formule n’était pas parfaitement adaptée aux besoins. Cette cellule n’était pas suffisamment liée aux services de l’État. La personne prochainement engagée « devra vraiment être porteuse du projet, en charge des négociations avec le canton de Berne et capable de donner des impulsions au sein de l’administration », détaille la ministre. Elle ajoute qu’en fonction de l’évolution des dossiers, des renforts seront peut-être nécessaires : « Il y aura peut-être une ou deux personnes qui, par la suite, graviteront autour du ou de la responsable. » /lad-comm