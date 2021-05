La danse à travers les décennies

Deux anniversaires célébrés avec légèreté et grâce. L’école de danse « Inès Meury Bertaiola » et l’association « Temps Liés », qui y est rattachée, fêtent cette année respectivement leurs 40 ans et leurs 20 ans d’existence. A cette occasion, un ballet a été mis sur pied. Intitulé « Le Concours », il sera à découvrir dès ce vendredi soir à 20h au Forum St-Georges à Delémont et mettra en vitrine les coulisses du monde de la danse. Plusieurs autres représentations auront lieu, les 22, 28 et 29 mai à 20h, ainsi que les 23 et 30 mai à 15h. Compte tenu du succès constaté, trois rendez-vous ont été ajoutés : le 22 mai à 15h, le 23 mai à 19h et le 29 mai à 15h.







De l’évolution, pas de révolution

En plusieurs décennies, le monde de la danse a évolué. Si la danse classique reste le point d’ancrage de l’école d’Ines Meury Bertaiola, d’autres styles y ont été développés et le sont encore. Par contre, la tendance n’a pas changé : ce sont toujours les filles qui sont attirées par la danse et très peu les garçons, même si certains danseurs fréquentent l’école delémontaine. Luce Bertaiola Monnerat était l’invitée de la Matinale ce vendredi. La chorégraphe et danseuse espère un changement avec les parents actuels « dont l’ouverture est plus grande que pour le passé », d’après elle. /mle