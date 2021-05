La piscine extérieure de Porrentruy momentanément fermée

Les nageurs devront attendre quelques temps avant de retourner barboter en extérieur à Porrentruy. Le SIDP et la Municipalité ont été obligés vendredi de fermer la piscine en plein air en raison de problèmes techniques. Ces dérangements sont liés au système de filtration des grands bassins. La durée de la fermeture est pour l’heure indéterminée. Les autorités de la ville affirment que les équipes font tout pour rouvrir le plus vite possible. La durée de ces travaux ne devrait pas être trop longue. /comm-lge