Et si la Suisse remportait l'Eurovision ?

La Suisse pourrait remporter le concours de l’Eurovision ce samedi. Le candidat national Gjon Tears s’est qualifié jeudi lors des demi-finales et promet de faire le show . Si la concurrence s’annonce rude, on peut s’attendre à un beau podium de la part du Fribourgeois de 22 ans, qui a l’habitude de la scène.





Habitué de la télévision

Avec sa voix haut perché, Gjon’s Tears a déjà séduit de nombreux téléspectateurs en 2019, lors de son passage dans l’émission The Voice. Il était alors allé jusqu’en demi-finale du télécrochet dans l’équipe du chanteur Mika. Mais son amour pour la musique remonte à l’enfance. Petit déjà, il savait émouvoir avec sa voix : il a fait pleurer son grand-père avec sa version deavant de participer à diverses émissions télévisées.





Tout l'Univers

La consécration en Suisse arrive en 2020 : Gjon’s Tears est alors désigné pour représenter son pays à l’Eurovision… mais le concours de chant est finalement annulé en raison de la pandémie.

Il est à nouveau désigné en 2021, et a toutes les chances de son côté. Ce samedi, il interprétera son titre Tout l'Univers devant 200 millions de téléspectateurs et 3'500 spectateurs. Reste à savoir s’il fera un aussi bon classement qu’espéré : Gjon’s Tears doit convaincre le jury et le publpour espérer hisser la Suisse sur le podium.