Liuba Kirova, le dessin au quotidien

C’est au début de la pandémie que Liuba Kirova décide de relever un défi lancé par sa fille, Théodora. « Elle proposait à plein d’artistes de faire un dessin par jour, pendant le confinement. Et je me suis prise au jeu », confie Liuba Kirova, qui a continué l’exercice. Chaque jour, l’artiste a passé du temps avec ses couleurs et ses pinceaux, pour créer des scènes joviales, vibrantes, parfois des œuvres plus abstraites : « Je cherchais l’harmonie, dans ces dessins. »





Petits formats devenus grands

Plus tard, Liuba Kirova s’est inspirée de certains de ses petits dessins pour peindre des toiles à l’huile. « C’est une autre technique, cela prend plus de temps ! », explique-t-elle. « Mais certaines formes, certains agencements de couleurs m’ont plu, j’ai voulu les voir en grand. » Ses créations les plus abouties ont été sélectionnées pour l’exposition « Au jour, le jour », et sont donc à découvrir jusqu’au 4 juillet à Séprais. /cto