Gare aux chenilles processionnaires du chêne dans le Jura

La chenille processionnaire du chêne peut être dangereuse pour la population. L’Office de l’environnement jurassien (ENV) a développé plusieurs outils pour sensibiliser les communes et les habitants aux risques encourus et aux gestes à adopter. Un guide d’information est disponible en ligne. Il renseigne la population quant aux caractéristiques de la chenille et aux critères utiles à son identification. L’insecte s’est largement répandu dans le canton en raison du réchauffement climatique et les signalements de pullulations en milieu bâti sont en augmentation, constate mardi l’ENV dans un communiqué. Un contact avec les poils de la chenille processionnaire du chêne peut causer des irritations cutanées et des problèmes respiratoires en cas d’inhalation. Toute personne qui détecte la présence de l’insecte doit avertir sa commune.

L’Office de l’environnement a également élaboré une notice qui permet aux acteurs communaux concernés de lutter contre la pullulation de la chenille et de surveiller son expansion. En plus de cela, une journée de formation s’est déroulée ce printemps. Plusieurs spécialistes ont présenté des mesures de lutte destinées aux paysagistes, désinfestateurs et employés communaux. Le canton invite par ailleurs les autorités communales à inventorier et surveiller les chênes qui peuvent poser problème pour la santé de la population. /comm-nmy