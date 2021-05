Une campagne ciblée sur les cyclistes

La pratique du vélo fait l’objet d’une campagne de prévention des accidents de la route. La police cantonale jurassienne participe à l’action via des affiches issues du bpa, le Bureau de prévention des accidents. La campagne s’intitule « Cyclisme – Sans dessus dessous ! » et va durer jusqu’à la période de rentrée scolaire estivale. L’an dernier, 44 amateurs de vélos (motorisés ou non) sont morts l’an dernier en Suisse. Aucun décès de cycliste n’est intervenu en 2020 dans le Jura mais 32 personnes ont été blessées.

La police cantonale jurassienne recommande ainsi à chaque usager de rester très attentif aux cyclistes, notamment dans les intersections et les giratoires. Il est également conseillé d’être prudent lors du dépassement d’un cycle. Quant aux amateurs de deux-roues, ils doivent veiller à se rendre visible par leur équipement et il est très fortement recommandé de porter un casque. /comm-fco