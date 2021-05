Charles Juillard s’engage pour le climat à Berne

Un groupe parlementaire s’engage sur la question du changement climatique à l’Assemblée fédérale. Nouvellement créé, il vise à récolter et échanger des informations et à proposer des solutions en matière de politique climatique, indique un communiqué d’Alliance climatique suisse ce mercredi. Ce groupe est constitué de six élus, dont le conseiller aux Etats jurassien Charles Juillard. Présidé par la conseillère nationale vert’libérale bâloise Katja Christ, ce groupe parlementaire sur le climat propose de mettre l’accent « sur des évènements qui, d’une part, nous fournissent une base scientifique et, d’autre part, démontrent des effets et des applications concrètes ». Il s’intéressera à des thèmes comme la mobilité, l’agriculture, la finance et la mobilité. /comm-gtr