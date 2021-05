Six personnes arrêtées en lien avec un trafic de stupéfiants

Coup de filet pour la police jurassienne. Six personnes impliquées dans un important trafic de stupéfiants sur le territoire cantonal ont été arrêtées, annonce ce mercredi le Ministère public. Des mesures prises depuis plusieurs mois ont permis ces interpellations et la saisie de drogues. Le communiqué détaille la saisie de 150 grammes de méthamphétamine, de 300 grammes d’ecstasy et d’environ 5 kilos de haschich.

Les personnes interpellées ont été placées en détention provisoire. L’enquête continue « afin de préciser leurs rôles respectifs », indique encore le communiqué du Ministère public. /comm-gtr