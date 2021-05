La nature fait sa place entre les pavés et les bancs publics de la capitale jurassienne

La nature prend de plus en plus de place dans les nouveaux projets et les remaniements selon Ernest Borruat. Le conseiller communal en charge de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics parle d’un changement de paradigme. Le personnel de la voirie a maintenant une autre perspective, selon lui. La prise de conscience de l’urgence d’action au niveau climatique y est pour quelque chose. Le personnel communal propose ainsi spontanément une touche de vert, dès que c'est possible. Des idées originales émergent. « Cette exposition est aussi l’occasion de mettre ces actes en valeur. Ils inspireront peut-être plus loin », note Ernest Borruat.