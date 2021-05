Le canton de Berne prépare le départ de Moutier

Un projet pour gérer au mieux le départ de Moutier. Le Conseil-exécutif annonce ce jeudi le lancement du projet « Avenir Berne romande ». Le canton de Berne souhaite ainsi mener des travaux préparatoires qui permettront de réorganiser l’administration et les écoles francophones dans le Jura bernois, de conserver les places de travail cantonales implantées dans la cité prévôtoise et de maintenir le rôle de passerelle entre la Suisse germanophone et la Suisse francophone joué par la région. Le projet sera dirigé par l’ancien conseiller d’Etat Mario Annoni et se déclinera en trois sous-projets. Il doit permettre de « clore définitivement la Question jurassienne » souligne le canton de Berne.





Assurer les fondamentaux

Le premier sous-projet vise à préparer les accords concernant la modification des frontières cantonales. Les éléments fondamentaux comme les aspects financiers et patrimoniaux seront notamment abordés. Les cantons de Berne et du Jura doivent encore se mettre d’accord par rapport au déroulement du projet, de son calendrier et des règles de négociation.







Réorganisation administrative

Le futur des services de l’administration cantonale implantés à Moutier sera au cœur du second sous-projet. Le Conseil-exécutif souhaite conserver les places de travail cantonales. Il se penchera également sur la question des écoles. Le but étant « d’offrir des services de proximité en français modernes et efficients », précise le communiqué. Pour mener à bien cette réorganisation, le canton de Berne s’entourera de l’association de communes Jura bernois.Bienne, du Conseil du Jura bernois et du Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Biel/Bienne. Le Conseil-exécutif se dit également ouvert à la discussion « avec tous les milieux intéressés ».





Assister les communes

Le troisième et dernier sous-projet consiste à accompagner les communes. Le canton de Berne veut ainsi maintenir et réorganiser les services intercommunaux de l’agglomération prévôtoise. Une adaptation de la législation cantonale devra également être menée. /comm-nmy