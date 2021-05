Une période d’incertitudes s’ouvre pour l’économie suisse. L’arrêt des négociations sur l’accord-cadre avec Bruxelles remet en question nos futures relations avec l’Union européenne. Si la décision prise mercredi par le Conseil fédéral réjouit certains, elle suscite également des inquiétudes dans de nombreux secteurs. Selon le ministre jurassien de l’économie, Jacques Gerber, qui était invité du Journal de 12h15, le canton du Jura peut particulièrement déplorer la mort de ce texte en raison de son économie tournée vers les exportations.





Humilité et pragmatisme, les maîtres-mots

Jacques Gerber demande au Conseil fédéral de garantir la stabilité des accords bilatéraux existants. Il souhaite, par ailleurs, que ces textes restent dynamiques et qu’ils puissent être adaptés à l’évolution de la situation et des nouvelles normes européennes. A défaut, le ministre estime que les entreprises se retrouveront face à de grandes difficultés pour exporter en Europe. « Avec cette décision, nous avons clairement affaibli l’accès au marché européen », a-t-il souligné sur nos ondes. Jacques Gerber appelle la Confédération à faire preuve d’humilité et de pragmatisme.





Des cantons unis

La décision du Conseil fédéral tombe alors que le ministre jurassien a été nommé récemment vice-président de la Conférence des gouvernement cantonaux. Jacques Gerber est notamment en charge du dossier européen. Il a rappelé sur RFJ que l’ensemble des cantons suisses avaient déploré mercredi l’échec des négociations avec Bruxelles. « C’est quand même un message assez fort. On pourrait croire que nous avons été divisés, mais ce n’est pas le cas », a-t-il précisé. /alr-vja