Plus de trois millions pour la promotion de l’innovation

Le canton du Jura veut poursuivre sa collaboration avec la région bâloise en matière d’innovation. Le Gouvernement a transmis jeudi au Parlement un message concernant un crédit d’engagement de 3,36 millions de francs pour la période 2020-2023. L’objectif est de renforcer la participation jurassienne au Système d’innovation régional Bâle-Jura qui lie les cantons de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville et du Jura, ainsi que la Confédération au titre de la loi fédérale sur la politique régionale.

Cette contribution doit permettre à l’Association Basel Area Business and Innovation d’offrir aux entrepreneurs jurassiens la possibilité de développer de nouveaux produits, de nouer des partenariats et de mieux valoriser leurs compétences à l’échelle interrégionale, nationale et internationale. /comm-alr