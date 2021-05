A l’arrêt depuis sept mois, le Noctambus sillonnera à nouveau les routes jurassiennes. L’ensemble des courses de nuit reprendront à partir du vendredi 2 juillet. Les allégements des mesures sanitaires présentés mercredi par le Conseil fédéral permettent à l’Association du Noctambus Jurassien de redémarrer pleinement ses activités. Les véhicules circuleront les vendredis et samedis dans tout le Jura et jusqu’à La Chaux-de-Fonds et Tavannes. /comm-nmy