Plus de cinq mois que les restaurateurs attendaient ça !

Boulot, apéro, resto qu’il fasse beau et chaud ou qu’il pleuve et qu’il fasse froid ! Les restaurants de Suisse peuvent rouvrir leurs espaces intérieurs. Le port du masque y est toutefois obligatoire, sauf à table, et le nombre de convives par table est fixé à quatre au maximum. Après plus de cinq mois, les salles peuvent donc à nouveau accueillir des clients, ce qui offre une « bouffée d’oxygène immense » aux restaurateurs, d’après le patron du restaurant Le Métropole à Delémont. Si la réouverture des terrasses a permis mi-avril de mettre un peu de beurre dans les épinards, la météo souvent capricieuse et la fraîcheur des soirées ont parfois freiné les ardeurs, selon Cyril Schwarz. Ce dernier dispose certes d’une terrasse, mais elle se situe en bord de route dans la capitale jurassienne et ne peut accueillir qu’une vingtaine de clients.





Beaucoup d’espoir

« Cette fois, on ouvre, mais on ne referme plus », s’exclame Cyril Schwarz avec le sourire. Ce 31 mai marque, en effet, une étape importante dans la lutte contre le coronavirus. Plusieurs allégements dans les mesures en vigueur entrent en force et concernent plusieurs domaines d’activité, à commencer par les loisirs. /mle