Delémont part à la chasse aux mégots

Les mégots de cigarettes n’ont qu’à bien se tenir. La commune de Delémont participe au concours de ramassage de ces détritus organisé par la Fondation O2, le Cipret Jura et la Ligue jurassienne contre le cancer dans le cadre de la campagne « prenons l’air ! ». La capitale jurassienne encourage la population à partir à la chasse aux mégots dans la nature et dans les rues. Le but étant d’en collecter un maximum dans un récipient fermé, une bouteille en PET par exemple. Il s’agit ensuite d’envoyer par mail une photo du butin avec le poids de la récolte jusqu’au 6 juin à minuit. La ville de Delémont suggère de porter des gants et de se munir d’une petite pince pour ramasser les mégots.

La participation à ce concours s’inscrit dans la lignée d’une motion déposée au Conseil de Ville par Théo Burri. Delémont souhaite sensibiliser la population au comportement à adopter afin de réduire au maximum la quantité de mégots laissés au sol. Une campagne sera lancée prochainement. /comm-nmy