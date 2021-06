On saura bientôt si une halte ferroviaire verra le jour à la Communance

Le projet d’implantation d'un nouvel arrêt de train sur la ligne Delémont-Porrentruy est sur la table depuis plus de dix ans. Il prendrait place à la zone industielle La Communance, entre Delémont et Courtételle. Les CFF planchent sur une étude de faisabilité depuis des années. Elle devrait être livrée à la fin du mois de juin selon David Asséo, délégué jurassien aux transports. Selon lui, les probabilités que cet arrêt voie le jour sont minces. La cadence et les coûts sont des obstacles trop grands.