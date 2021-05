Près de deux millions pour la Blancherie

La capitale jurassienne va pouvoir continuer de prendre soin de la Blancherie. Avec une majorité évidente, le Conseil de ville a validé lundi soir un crédit-cadre de 1,72 million de francs pour des travaux d’entretien et de mise aux normes du Centre sportif pour les années 2021 à 2024. Selon le Conseil communal, les montants inscrits chaque année au budget de fonctionnement ne permettent pas de couvrir ce type de rénovations. La ventilation de la piscine couverte doit notamment être assaini, l’éclairage renouvelé, les engins des salles de gymnastique remplacés. Certains jeux de la piscine en plein air doivent également être changés, car ils deviennent dangereux selon l’exécutif. Le conseiller communal Claude Schluchter a rappelé que les différentes installations de la Blancherie avaient plus de 30 ans et qu’elles étaient utilisées au maximum de leur capacité.





Un nouveau giratoire en zone industrielle

Le législatif a également accepté un crédit de 998'000 francs pour la réalisation d’un giratoire à la jonction de la route de la Communance et de la rue Robert-Caze. Ce projet doit notamment permettre aux bus de rebrousser chemin et de faciliter l’accès de tous les véhicules, y compris les cycles, aux différentes entreprises de la zone. Deux nouveaux arrêts du bus pourront être aménagés. La ville entend ainsi optimiser l’offre des transports publics. Elle répond aussi à des exigences du projet d’agglomération.