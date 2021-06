Belprahon s'accroche à son vote

Le Conseil communal de Belprahon persiste et signe : les citoyens du village voteront le 27 juin prochain sur leur appartenance cantonale. Confirmation a été donnée ce mercredi dans la Feuille officielle d’avis du district de Moutier, en dépit des déclarations dans les médias du Conseil-exécutif bernois, qui s’oppose à ce scrutin. Pour l’exécutif de Belprahon, ces déclarations ne représentent pas une réponse officielle au courrier envoyé fin mai au gouvernement bernois ainsi qu'à la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter. « Une communication d’exécutif à exécutif serait la moindre des choses », estime la conseillère communale Aude Sauvain.







Pas de vote consultatif



Sans réponse du canton, le Conseil communal de Belprahon mène sa barque. Il va préparer le matériel de vote sur la base du document envoyé en 2017, avec un avenant et sa prise de position en prime - l'exécutif était resté en retrait lors du scrutin de septembre 2017. Pour l'heure, pas question de parler de vote consultatif. Les autorités ne se prononcent pas non plus sur la future reconnaissance du résultat si le vote devait bel et bien avoir lieu. Tous les scénarios sont envisagés. Le Conseil communal entend dans tous les cas faire valoir sa position qu'il juge légitime. Il tiendra séance jeudi soir afin de déterminer la suite des événements. /oza