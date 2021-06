Des places de parking jugées trop étroites

Le réaménagement du parking de la Place de l’Etang à Delémont n’en finit pas de faire couler de l’encre. Le voilà qui fait l’objet d’une motion du PCSI local, déposée lors du dernier Conseil de ville (lundi).Le texte demande au Conseil communal d’élargir les places de stationnement du parking fraîchement rénové.

Le groupe PCSI au Conseil de ville de Delémont le rappelle : l’étroitesse des cases de l’ancien parking de la place de l’Etang était déjà problématique. Oui, mais le réaménagement du site n’a rien résolu. Les citoyens ne sont pas satisfaits, tout comme d’autres élus du législatif qui ont déjà relayé le problème. Le Conseil communal a alors expliqué que les normes ont été respectées. Mais quelle que soit la norme de confort choisie, le parking actuel n’est ni inclusif, ni accessible, écrit le PCSI. Il souligne les difficultés que les maigres espaces entre les voitures représentent pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, ou encore les parents qui doivent attacher un enfant dans son siège. Le but originel, à savoir libérer des places en vieille ville, n’est pas atteint. A en croire la motion, il semble même qu’il y a désormais plus d’automobilistes qui « tournent » en ville à la recherche d’un stationnement. Le PCSI estime qu’il y a eu trop d’erreurs dans la conception du nouveau parking, et qu’il n’est à l’heure actuelle pas praticable pour la majorité des automobilistes. Il demande ainsi à l’exécutif de revoir sa copie et de redimensionner les places. /lad