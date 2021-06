Les citoyens de Courrendlin scelleront bientôt le sort de l’école

En plus des six objets fédéraux et cantonaux, les citoyens de la commune fusionnée devront se prononcer sur un objet communal le 13 juin. Les citoyens statueront sur un crédit de 8,5 millions de francs pour la première partie d'une projet de réalisation d'un nouveau complexe scolaire sur le site de Courrendlin. L'ensemble du concept est devisé à 12,5 millions de francs. La seconde étape sera réalisée ultérieurement, pour autant que les finances communales le permettent.

Environ 400 élèves de primaire et secondaire fréquentent les deux bâtiments actuels, mais ils y sont à l'étroit. La commune limitrophe de Delémont vit une montée démographique. Si l’école de Rebeuvelier restera ouverte, avec deux à trois classes, les projections prévoient que jusqu'à 600 élèves occuperont le site de Courrendlin à l’avenir, note le maire Joël Burkhalter. Mais l'espace fait déjà défaut, selon le directeur des écoles primaire et secondaire Jacques Widmer. Au point que des containers adaptés y servent de salles de classe depuis quelques années maintenant. Il souhaite une situation durable et pérenne.