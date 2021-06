Positions des partis jurassiens pour le 13 juin

Les Suisses devront se rendre aux urnes le 13 juin pour se prononcer sur 5 objets fédéraux. Les partis de la région ont communiqué leurs recommandations de vote ces dernières semaines. L’un des objets semble mettre tous les partis jurassiens d’accord, ou presque : c’est la Loi Covid-19. Ils appellent tous à voter oui, à l’exception de l’UDC, qui laisse la liberté de vote. Au sein du parti agrarien, deux visions se font face : certains veulent assurer les aides financières, même s’il faut augmenter le pouvoir du Conseil fédéral. Pour d’autres, il serait possible de débloquer l’argent sans devoir donner les pleins pouvoirs à la Confédération.





Loi contre le terrorisme : quelques craintes

La Loi sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en revanche, divise un peu plus les foules. Le PDC, l’UDC et le PLR incitent à voter en faveur du texte, qui propose des conditions cadres pour lutter contre l’extrémisme. Mais pour les autres partis jurassiens, la loi est dangereuse pour la liberté d’expression et les droits de l’homme en général. Ils craignent des dérives arbitraires, notamment à cause de notions mal définies en ce qui concerne le terrorisme et le terrorisme potentiel.

La plupart des partis veulent agir pour le climat

Si la plupart des partis jurassiens soutiennent la Loi sur le CO2, l’UDC invite à la refuser. Son argument principal : les régions excentrées comme le Jura seront trop durement touchées par les nouvelles taxes et interdictions. Et l’UDC ajoute que la Suisse est déjà « exemplaire en termes de politique climatique ».

Le CS-POP n'est pas de cet avis : le parti rejette la Loi sur le CO2, parce qu’elle ne va pas assez loin. « Il faut aller plus vite et plus radicalement si on veut avoir la chance de sauver l’humanité », écrit-il dans son communiqué.





Inquiétudes pour le monde agricole suisse

Le parti ouvrirer invite à voter oui à l’initiative « pour une Suisse libre de pesticides », de même que les Verts et le PS. Leurs arguments sont en faveur de la biodiversité et de la protection de la santé humaine. A noter toutefois que la Jeunesse socialiste laisse la liberté de vote ; elle émet des réserves, craignant une hausse massive de l’importations de biens alimentaires et une hausse des prix. Quant aux autres partis, ils appellent à voter non. S’ils sont plusieurs à souligner un objectif louable, ils craignent, à l’image du Parti évangélique, un grave déséquilibre entre le gain écologique et les exigences qui pèseraient sur les agriculteurs. Les Verts’libéraux laissent la liberté de vote sur cet objet, mais aussi sur l’initiative « pour une eau potable propre et une alimentation saine ». Le CS-POP et le PS laissent aussi libre choix concernant ce texte. Seuls les Verts appellent au oui. Les autres partis estiment là encore que l’agriculture suisse serait mise en danger en cas d’acceptation du texte.