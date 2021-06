Un projet de transformation en gestation à l’ancienne Warteck

L’ancien bâtiment de la Warteck pourrait se transformer en local de… transformation. La Municipalité de Porrentruy en collaboration avec la Fondation rurale interjurassienne et l’Association des producteurs de produits régionaux labellisés (APPR) a organisé mardi soir une séance d’information. La ville propose de développer la friche en un lieu commun aux agriculteurs, producteurs et créateurs de gourmandise du district et du jura. Son but : étoffer la production locale, élargir l’offre, produire à plus grand échelle et favoriser les circuits courts. Le président de l’APPR, Romain Bürki était mercredi l’invité de La Matinale pour exposer le projet. /lbe-ssc